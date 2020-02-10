البنك المركزى: ارتفاع المعدل السنوى للتضخم لـ2.7% فى يناير الماضى

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 7ر2% في يناير الماضي مقارنة بنحو 4ر2% في ديسمبر السابق له.وأوضح البنك - في بيان اليوم - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ7ر0 % في يناير 2020، مقابل معدلا بلغ 4ر0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا بلغ 2ر0% في ديسمبر 2019.