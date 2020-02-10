حبس خادمة وشريكها لسرقتهما شقة مخدومتها

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الأحد، بحبس خادمة وشريكها لسرقتهما شقة مخدومتها بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات أن المتهمة هي نهاد.م، خادمة وصديقها حمدي.ز، عاطل وأقرا بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع.كما أقر المتهمان بسرقتهما 33 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية تقدر بـ21 ألف جنيه، وأرشدا عن مكان المسروقات.بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب واقعة السرقة وأرشدا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتوالت التحقيق.