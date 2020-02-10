انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته الرابعة بمدينة أسوان، على كلمات أغنية 'إنتى النجمة اللى محلية'، وبعرض مجموعة من الصور لنجمات الفن أبرزهن لبنى عبدالعزيز، ونادية لطفى، فاتن حمامة، وماجدة، وليلى مراد وهند رستم، وغيرهم.يعد مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، بمثابة حوار سينمائى بين المبدعين بمختلف قارات العالم، بهدف إبراز دور المرأة فى المجتمع، وتسليط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجهها، وذلك بحضور عدد من كبار نجوم السينما المصرية، والعالمية، من أبرزهم النجمة الإسبانية فيكتوريا آبريل، كضيفة شرف المهرجان.يشارك فى المهرجان 72 فيلمًا، يمثلوا 35 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، كما يشارك فيه أيضًا 135 شابا وفتاة من أسوان ضمن أنشطة وورش عمل منتدى نوت، وتستمر فعالياته حتى يوم 16 فبراير الجارى.