هاني شاكر: كلمات «بنت الجيران» لـ حسن شاكوش مبتذلة

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنَّ كلمات أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش «مبتذلة».وأضاف شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدِّمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»: «نواجه مشكلة كبيرة وهي أغاني المهرجانات وعتابي على هذه النوعية من الأغاني هي طبيعة الكلام الذي يُقال فيها».وتابع: «سمعت أغنية (بنت الجيران) أمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه، وفوجئت بكلمات الأغنية التي يقول فيها حسن شاكوش (هتخليني أسكر وأحشش)»، مستنكرًا هذه الكلمات المبتذلة: «نريد أن يكون هناك قدوة حسنة للشباب».وزاد: «أنا حزين من إن أغاني المهرجانات هي الأكثر انتشارًا».