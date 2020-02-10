«الآثار»: حبس وغرامة 100 ألف جنيه لمن يدخل متحفًا بدون تذكرة

علق أحمد ماهر، المستشار القانوني بوزارة الآثار، على التعديلات المقررة على قانون الآثار والتى تشمل تسلق الآثار وتهريبها وتغليظ العقوبة على هاتين الجريمتين، قائلًا: "كنا نعانى قبل ذلك من أن القانون لم يكن يغطي هاتين الجريمتين، وكان يجب مد نطاق القانون لتحقيق الردع ومنع بيع الآثار المصرية فى الخارج".وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن"، أن من سيتواجد داخل متحف أو مكان أثري بدون تصريح أو تذكرة، ستطبق عليه عقوبة تصل إلى شهر حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.وفيما يتعلق ببيع الآثار، ستطبق عقوبة مشددة بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.