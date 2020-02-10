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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة مع تجاذب السوق بين مكاسب للقطاعات الدفاعية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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لم يطرأ تغير يذكر على سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مع حصولها على دعم من أحاديث عن صفقات استحواذ ومكاسب للقطاعات الدفاعية، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.07% بعد أن سجل أفضل أسبوع له في ثلاثة أشهر في إطار تعاف أوسع بعد موجة مبيعت في وقت سابق أثارها تفشي فيروس كورونا.

وسجلت أسهم إن.إم.سي هيلث قفزة بلغت 24 % بعد أن كشفت عن أنها تلقت عرضين مبدئيين لشرائها من شركتي الاستثمار المباشر الخاصتين كيه.كيه، آر وجي.كيه إنفستمنت، بينما قفزت أسهم إكسور الإيطالية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن قالت إنها تجري محادثات لبيع وحدتها لإعادة التأمين في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي تسعة مليارات دولار.

وجاءت أسهم الشركات النفطية في مقدمة الخاسرين في التعاملات الأوروبية، كما هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية مع تراجع أسعار النفط وخام الحديد والنحاس بفعل مخاوف من ضعف الطلب الصيني في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وتضررت أيضا أسهم شركات صناعة السيارات وهى بين القطاعات الأكثر انكشافا على الصين.
وصعدت أسهم القطاعات الدفاعية، مثل الرعاية الصحية والعقارات والمرافق، والتي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات.

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