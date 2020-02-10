«رؤية».. فيلم قصير عن تقبّل الآخر

انتهى المخرج والمونتير خالد نبيل من تصوير فيلم رؤية vision في بداية 2020 وتدور أحداثه حول فتاة تلتقي بشكل عابر بمجموعة من البشر وتقوم بالحكم عليهم من خلال ما تراه أمامها ولا تعرف ما وراء ما يحدث، لكن هناك شيئًا ما يغير ما بداخلها.وقال خالد نبيل:"يناقش الفيلم قضية الحكم علي الآخر، إنت بتشوفه إزاي"، فعندما يريد الإنسان تكوين وجهة نظر عن شئ يجب التعمق في معرفته".الفيلم تأليف محمد صلاح وتصوير محمد إبراهيم ومونتاج وإخراج خالد نبيل، بطولة ريم فاروق وخالد الباز وعصام صلاح وأيمن الوزير والطفل عبد الرحمن أيمن ودينا حسني ومحمد صلاح.وأوضح نبيل أنه من المقرر عرض الفيلم في مهرجنات دولية ومحليه في الفترة المقبلة.