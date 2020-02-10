استمرار فعاليات مهرجان نوادي المسرح بثقافة بنها (صور)

في إطار مهرجان نوادي المسرح الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، قدم نادي مسرح حلوان عرضين على مسرح قصر ثقافة بنها، الأول بعنوان «حكاية من حكايات نوتردام» إخراج وإضاءة وإعداد موسيقي صلاح الدين مدحت، تأليف فيكتور هوجو، بطولة رنا حسام، محمد أسامة، علاء، منار خالد، دياب، نيفين شربين.يحكي العرض عن كوازيمودو بطل الرواية هو طفل أحدب لقيط قبيح المظهر أبن عائلة غجرية أتت إلى نوتردام بهدف السرقة ولكن فرولو أمسك بهم وهربوا وبقي كوازيمودو معه ليربّيه القس في كنيسة نوتردام الدوم كلود فرولو ويدربه ليكون قارع الأجراس في كنيسة نوتردام، نجح فيكتور هوغو بتقديم شخصية خيالية بمزيج من مظهر خارجي قبيح وصفات داخلية حسنة، في أواخر العصور الوسطى في باريس يتم اختيار كوازيمودو ليكون زعيم المهرجين في احتفال سنوي يسمى إحتفال المهرجين وهذا ما لم يرده سيدة، حيث أراده أن يقضي بقية عمره في الكنيسة وألا يظهر أمام الناس بسبب مظهره السيئ ولكي لا يرعب الناس، كانت الفتاة الغجرية إزميرالدا من الشخصيات الهامة في احتفال المهرجين واكتسبت إعجاب الناس برقصها مغرية ملاحقيها ومنهم فرولو، يفشل دوم فرولو بجذبها إليه فيحاول أن يمتلكها بالعنف والإغتصاب.العرض الثاني بعنوان "إكليل الغار" إخراج حسام الدين محمود، تأليف أسامة نورالدين، ديكور صالح سيد، موسيقى عبده إسكندر، إضاءة عمر صلاح، بطولة حسام الدين محمد، محمد ماهر، مي زويد، فرح توفيق، مصطفى عبدالنبي، عبدالله عقبي، عهد عادل، حسن مايو، بكار، عبدالله سعيد، عمر سيد.يحكي العرض عن الصراع الدامي بين أفراد مجتمع على الوصول لإكليل الغار والصولجان في مدينة أونو، والتي يسيطر على مقاليد الأمور فيها الكاهن "هارمن" الذي يترك الحكم للحكام ولكنه يحركهم كيفما شاء. وإن خالفه أحدهم فإنه يقتله كما نراه يفعل مع الحاكم الآبق "تسيجوه" تسعى الأم "باندا" خليلة تسيجوه قديما، وابنة الحاكم الراحل جامرا المجيد، إلى استعادة مجدها القديم عم طريق الزج بابنها "إيبور" السكير الرافض لواقعه الخامل ـ إلى مسابقة الموت من أجل الحكم وتقدم كل التنازلات الممكنة كي تبلغ هذا المأرب، لكن إيبور حين يصل إلى الحكم فإنه يفاجئ الجميع وأولهم أمه بغير ما يشتهون. ويشرع في تشييد وعي جديد وعالم جديد يعلم تمام العلم أن ثمن تحقيقه هو حياته شخصيا، ولكن المهمة تبدو في نظره مستحيلة إلى أن تباغته أحداث لم يضعها في الحسبان؛ مثل ثورة أخيه الأصغر عليه، وتمرده ضد طغيان أخيه.