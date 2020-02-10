فاروق حسني: لينين الرملي تفرد بيسر وسهولة أعماله الفنية

قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن لينين الرملي أنتج أعمال مسرحية كوميدية جادة جدًا وهادفة، مبينًا أنه كان متفردًا بيسر وسهولة العمل الفني الذي ينتجه.وأضاف حسني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم الأعمال الفنية الجادة التي قدمها لينين الرملي إلا أنها أعمال كوميدية رائعة.وتوفى الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا.ويعتبر لينين الرملى واحدًا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي، قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة، وشكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي وكتب لكبار نجوم الفن.