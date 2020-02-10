رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فاروق حسني: لينين الرملي تفرد بيسر وسهولة أعماله الفنية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:50 م
فاروق حسني
فاروق حسني
رضوي عبدالغني- دعاء راجح
طباعة
قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن لينين الرملي أنتج أعمال مسرحية كوميدية جادة جدًا وهادفة، مبينًا أنه كان متفردًا بيسر وسهولة العمل الفني الذي ينتجه.

وأضاف حسني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم الأعمال الفنية الجادة التي قدمها لينين الرملي إلا أنها أعمال كوميدية رائعة.

وتوفى الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا.

ويعتبر لينين الرملى واحدًا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي، قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة، وشكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي وكتب لكبار نجوم الفن.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

ننشر صورة قتيل سنترال فيصل

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

منذ يوم

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

منذ ساعة و 14 دقيقة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

الصور

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

محمد الباز يكشف سر تجدد الإرهاب في سيناء برعاية تركيا (فيديو)

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
بسبوسة بالسم الهارى
ماجد حبته
عبداللهيان.. سليمانى.. والإخوان
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
المزيد

الثقافة

«رؤية».. فيلم قصير عن تقبّل الآخر

استمرار فعاليات مهرجان نوادي المسرح بثقافة بنها (صور)

«هكذا ضعنا» رواية جديدة لإيمان مصطفى عن دار اللوتس

أحمد ولد إسلم يوقع «حياة مثقوبة» بمعرض الدار البيضاء للكتاب