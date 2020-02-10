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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وصول شيري عادل ورانيا يوسف مهرجان أسوان لأفلام المرأة (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:49 م
الفنانين
الفنانين
أحمد عارف - أمير محمد خالد
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وصل عدد من الفنانين والفنانات إلى السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الجديدة، من بينهم شيري عادل، ورانيا يوسف، ورجاء الجداوي وآخرون، إضافة إلى تواجد المنتج والسيناريست محمد حفظي، ونيللي كريم والمنتجة ناهد فريد شوقي، وابنتها الفنانة ناهد السباعي.

وتنطلق خلال دقائق، بمدينة أسوان، النسخة الرابعة من المهرجان، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضًا خارجها من نجوم الفن العالميين الذى يحرصون على حضور فعاليات هذا المهرجان، ويشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

كانت قد اختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

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