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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: «الوسط المستقل» برئاسة ميقاتي يقاطع جلسة منح الثقة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:49 م
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس نجيب ميقاتي
آية حسني
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أعلنت كتلة الوسط المستقل اللبنانية، الاثنين، مقاطعة الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب، غدا الثلاثاء.

وعقدت الكتلة اجتماعًا في مكتب الرئيس نجيب ميقاتي برئاسة الأخير، وحضور كل من الوزير السابق النائب جان عبيد، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، والنائب الدكتور علي درويش.

وأصدر المجتموع بيان، يؤكد رفضهم لدعوته مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة لتنال الثقة على أساسه، موضّحًا:" فيما الناس موجودة في الشارع في إنتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، والتحدّي الأساس أمامنا جميعًا، بلا مكابرة ولا إنكار، هو كيف يمكننا تلبية مطالب الناس، من دون أن ننسى أنّ أكثر من نصف اللبنانيين أحجم في الإنتخابات الأخيرة عن المشاركة في الاقتراع، وعبّر، بالتالي، عن التباعد بينه وبين التركيبة السياسية في لبنان".

واعتبرت الكتلة عدم مشاركة يعود إلى الاعتراض على الشكل والطريقة التي تشكلت بها حكومة دياب.

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