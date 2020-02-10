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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «المحاسبات» يبحث مع أعضاء الجهاز سبل تطوير العمل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:48 م
المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
نرمين محمود الدهان
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يعقد المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اجتماعًا مع أعضاء الجهاز بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح؛ لمناقشة الأمور المتعلقة بالعمل، وبحث سبل تطوير الأداء، وذلك خلال النصف الثاني من فبراير الجاري، وجاري تحديد موعد اللقاء.

تلقى رئيس الجهاز عددًا من التساؤلات والاستفسارات التي تهم شئونهم بدافع تحسين الأحوال المعيشية من حيث وجود معاش تكميلى، ورفع مستوى الخدمات الطبية، والنظر تجاه مكافاة نهاية الخدمة.

اختتم اللقاء بإعلان بدوي عن قرب تعديل مكافأة نهاية الخدمة، والعمل على تنفيذ ما طُرح فى الحوار فى أقرب وقت.

كان المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد أعلن عن عقد اجتماعات دورية بين رئيس الجهاز وأعضائه وذلك بعد رصد مكتب رئاسة الجهاز مؤخرًا وجود بعض المشكلات ذات الجانب المهنى لدى أعضاء الجهاز، ما قد يؤثر سلبًا في أداء أعمالهم، ويتطلب قدرًا أعلى من التواصل بين رئاسة الجهاز، وأبنائه من العاملين فيه، ودعمًا لقنوات الحوار بينهما، وأواصر الترابط التى تقتضيها روح العمل الجماعي.

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