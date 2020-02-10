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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو: نريد ضم المستوطنات بدعم أمريكا فقط

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:00 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن أفضل مصلحة لإسرائيل هي أن يتم ضم مستوطنات الضفة الغربية بدعم من الولايات المتحدة وليس دونها.

وأضاف نتنياهو: «لقد حصلنا على بيان لا لبس فيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعترف بتطبيق سيادتنا على جميع مجتمعاتنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابع: «سنقوم بذلك بموافقة الأميركيين، لأن هذا لا يمكن أن يكون عملًا أحادي الجانب نريد موافقة الولايات المتحدة وحصلنا عليها».

ويعد تصريح رئيس الوزراء وزيارته جزءًا من حملة مكثفة قام بها للتخفيف من الأضرار التي لحقت بوعده بضم المستوطنات قبل انتخابات 2 مارس المقبل على فرضية أنه كان يتمتع بدعم الولايات المتحدة لمثل هذه الخطوة منذ ذلك الحين، طلبت الولايات المتحدة من نتنياهو أن يتأخر إلى ما بعد الانتخابات، ووافق على ذلك، رغم أنه يتعرض لضغوط سياسية شديدة للمضي قدمًا دون دعم الولايات المتحدة.

وكان نتنياهو يتحدث في مستوطنة ميفوت يريشو، التي حولها شخصيًا من موقع استيطاني إلى مجتمع قانوني بتصويت خاص من جانب مجلس الوزراء في سبتمبر، كان القصد من ذلك أن يكون إشارة إلى نيته لتطبيق السيادة على هذا المجال بعد تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن خطة السلام الأمريكية التي تم إعلانها الشهر الماضي تتضمن احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.

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