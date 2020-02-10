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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 12 حالة جديدة بـ«كورونا المستجد» في أمريكا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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كشفت عمليات فحص طبي تجريها مراكز السيطرة على الأمراض لـ398 شخصًا في 37 ولاية أمريكية، عن إصابة 12 حالة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".

وقالت الوكالة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن من بين الذين خضعوا للفحص الطبي 318 حالة أثبت خلوهم من الفيروس، فيما لا يزال 68 آخرين في انتظار الفحص.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من بين الحالات الـ12 التي تم تأكيد إصابتها، ستة حالات من ولاية كاليفورنيا، وحالة من ولاية ماساتشوستس، وحالة من ولاية واشنطن، وأخرى في ولاية أريزونا، وحالة في ولاية ويسكونسن واثنان بولاية إلينوي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن هذه الأعداد تعد مجمعة منذ الـ21 من شهر يناير الماضي، حيث شملت أفراد لديهم سجل سفر إلى الصين، بالإضافة إلى هؤلاء الذين تعاملوا عن قرب مع حالات تم تأكيد إصابتها أو مع أشخاص آخرين قيد الفحص الطبي.

كما خضع 337 شخصًا في وقت سابق لفحص طبي جرى في 36 ولاية بدءًا من الـ6 من شهر فبراير الجاري، من بينهم 12 حالة مصابة بالفيروس، فيما أثبت خلو 225 آخرين من الفيروس فيما لا يزال 100 حالة أخرى قيد الفحص.

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