الداخلية العراقية تدعو المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية

أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم، على أهمية حصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة، داعيًا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الامنية لكشف المعتدين والمندسين ومثيري العنف وإبعادهم عن ساحات التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.وأشار الياسري وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إلى ضرورة تأمين ساحات التظاهر بالتنسيق بين قيادة العمليات ونشر أعداد إضافية من القوات الأمنية للحفاظ على الأمن العام، مشددًا على أهمية تقدم كل التسهيلات اللازمة للمتظاهرين وحصر التظاهر في ساحات محددة وفتح الطرق العامة.وأكد وزير الداخلية العراقي ضرورة تعامل القوات الأمنية بأعلى درجات المهنية وبأقصى درجات ضبط النفس.