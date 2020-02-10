ننشر صورة قتيل سنترال فيصل

حصلت «الدستور»، على صورة شاب قتله آخر داخل سنترال بمنطقة فيصل في الجيزة.أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد الدافع وراء الجريمة وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى علي. ب ٢٠ سنة يعمل في سنترال بمنطقة العشرين والمتهم يدعى أيمن. ا بائع متجول.كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين في فيصل ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، لفحص البلاغ والكشف عن ملابسات الواقعة.وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول مسرح الواقعة لإجراء التحريات اللازمة وفحص البلاغ.