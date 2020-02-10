فاروق حسني وياسر رزق في عزاء لينين الرملي

حرص وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، والكاتب الصحفي ياسر رزق على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب لينين الرملي بمسجد عمر مكرم.وتوفى الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا.ويعتبر لينين الرملى واحدًا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي، قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة، وشكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي وكتب لكبار نجوم الفن.