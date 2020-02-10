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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:47 م
عزاء ليلنين الرملي
عزاء ليلنين الرملي
رضوي عبدالغني
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حرص السيناريست وحيد حامد، والفنان عزت العلايلي على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب لينين الرملي بمسجد عمر مكرم.

وتوفى الكاتب المسرحي والسيناريست الراحل لينين الرملي في مستشفى 6 أكتوبر الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا.

ويعتبر لينين الرملى واحدا من كبار مؤلفي المسرح المصري والعربي قدم خلال مسيرته العديد من المسرحيات الناجحة، وشكل فرقة مسرحية مع الفنان محمد صبحي في ثمانينيات القرن الماضي وكتب لكبار نجوم الفن.
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)
وحيد حامد وعزت العلايلي في عزاء لينين الرملي (صور)

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