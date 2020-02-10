إيبارشية المنيا تنظم لقاء لفتيات قرى أسرة البابا شنودة

نظمت اللجنة الروحية بأسرة البابا شنوده الثالث للخدمات الروحية والتنموية بإيبارشية المنيا، يوم لفتيات قرى البابا شنودة الثالث ببيت الأنبا بولا بنزله عبيد.بدأ اليوم بالقداس الإلهي، واشترك في الصلاة القس أباهور يوسف كاهن كنيسة ماريوحنا بالشيخ تمي والقس يوناثان كاهن كنيسة أباسخيرون القليني بالإسماعيلية البحرية (التل البحرية).وشارك في اليوم حوالي 199 فتاة من 10 قرى وهم سوادة والعوام زاوية سلطان والشيخ تمي والجارحي والمقدس وكنيسة الأنبا بولا بأبوهلال وأبوفليو وكدوان والمصاص.