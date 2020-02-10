الديهي: مسعد أبوفجر على صلة وثيقة بالإرهابيين في سيناء

قال الإعلامى نشأت الديهي، إن الإرهابي مساعد أبوفجر على صلة بمن قاموا بعملية إرهابية ضد جنودنا بالجيش، وهو على اتصال بالجماعات والبؤر الإرهابية في سيناء.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten" أن أبوفجر يغرد على تويتر كالثعبان، ولا أدري من أين يتحدث لكنه دائمًا يسبق الأحداث الإرهابية، ودائمًا ما يغرد فى نفس توقيت إطلاق المدافع والتفجيرات، حيث ينطق مع قناة الجزيرة "المعلونة".ووصف الديهي عملية الجورة بأنها جريمة فى حق الإنسانية كما وصف أبوفجر بالخائن والعميل.