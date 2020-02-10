قائد القيادة المركزية الأمريكية: تدخل تركيا في ليبيا يعقد الموقف

علَّق قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، على التواجد التركي العسكري في ليبيا، قائلًا إن التدخل الأجنبي سيعقد الموقف وفي كل الأحوال لا بد من تقليل التدخل الأجنبي في أي دولة من الدول، مؤكدًا أن القيادة المركزية ستدعم الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة.وأضاف ماكينزي خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "الولايات المتحدة تعتمد على كل شركائها في المنطقة، ومصر في أول الصفوف لها دور حيوي وكبير".ولفت إلى أن العلاقات العسكرية مع مصر تحظى بأهمية شديدة لدى الولايات المتحدة، وأنه أتى إلى مصر للتأكيد على أهمية العلاقات، وأنها جزء رئيسي في نطاق عمل القيادة المركزة الأمريكية ولمشاركة الرؤى مع القيادة المصرية، وكيفية الحفاظ على قنوات الاتصال العسكري مفتوحة.وأشار إلى أن القيادة الأمريكية تعمل عن قرب من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب وتقليل حجم ومستوى الهجمات في سيناء، وعلى الحدود مع ليبيا، أما وجود القوات المسلحة الأمريكية في الخليج فهو لردع العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ترغب بحرب مع إيران، لكن ستستمر في وجود عسكري كبير للردع.والتقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، نهاية يناير الماضي.وتناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.وناقش الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.