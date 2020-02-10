8 نصائح من المرور لقائدي السيارات

تقدم «الدستور» عدة نصائح مرورية تؤكد عليها الإدارة العامة للمرور بضرورة اتباعها حرصا منها على سلامة قائدي السيارات وتجنب الحوادث.- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.- السير بأقل سرعة آمنة والالتزام بتعليمات المرور.- استخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.- احذر التوقف المفاجئ خاصة على الطرق السريعة.- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.