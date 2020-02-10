8 نصائح من المرور لقائدي السيارات
الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:36 م
إعداد: حسام التمساحطباعة
تقدم «الدستور» عدة نصائح مرورية تؤكد عليها الإدارة العامة للمرور بضرورة اتباعها حرصا منها على سلامة قائدي السيارات وتجنب الحوادث.
- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.
- السير بأقل سرعة آمنة والالتزام بتعليمات المرور.
- استخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.
- احذر التوقف المفاجئ خاصة على الطرق السريعة.
- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.
- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.
- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.
- السير بأقل سرعة آمنة والالتزام بتعليمات المرور.
- استخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.
- احذر التوقف المفاجئ خاصة على الطرق السريعة.
- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.
- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.