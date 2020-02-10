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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وزيرة الثقافة تشارك في عزاء لينين الرملي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:26 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
رضوي عبدالغني
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حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على تقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب لينين الرملي بمسجد عمر مكرم، بعدما وافته المنية الأحد الماضي بعد صراع مع المرض عن 75 عامًا.

شارك في العزاء أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لبلبة، والفنان الكبير محمد صبحي.

وغيّب الموت لينين الرملي، أمس الأول، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 75 عامًا، وبدأ الكتابة للتليفزيون من عام 67 وله عدة أعمال منها "فرصة العمر، و"حكاية ميزو" و"برج الحظ" وكتابان هما: "هرش مخ" و"حواديت حصاوى".

وأخرج عملين من أعماله، الأول "سلام النساء" والثاني "اخلعوا الأقنعة"، وعدة أعمال متميزة فى السينما أبرزها "الإرهابى، وبخيت وعديلة"، وحصل على جائزة الأمير كلاوس من هولندا عام 2006

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