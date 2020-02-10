تركيا أبلغت موسكو بوقف عمليات الجيش السوري

أعلنت الرئاسة التركية، منذ قليل، أنها أبلغت الوفد الروسي في اجتماع اليوم الإثنين بضرورة وقف هجمات الجيش السوري على النقاط التركية، وفقًا لقناة "العربية" السعودية.وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن الميليشيات الإرهابية في سوريا الموالية لأنقرة، تستغل نظام خفض التصعيد في إدلب السورية، لإطالة أمد الحرب والضغط على دمشق.وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الإثنين، قال يفيموف: "نظام خفض التصعيد في إدلب الكبرى لا ينتهك فقط، وإنما كما يبدو يستغل من جانب تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) المسيطرة على المنطقة هناك، ورعاتها الغربيين، من أجل الحفاظ على تلك الرعاية وتغذية جيوب العصابات في سوريا، بهدف إطالة أمد الحرب والضغط على دمشق".