شيرين عبدالوهاب تغني تتر «2020»

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بأغنية «لا بتفكر ولا بتحس» (تتر مسلسل خمسة نص) الذي شاركت في بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وكان أول أعمالها باللهجة اللبنانية العام الماضي.تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لغناء تتر مسلسل «2020» للفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي، ويشاركان به في السباق الرمضاني المقبل.وتحيي شيرين حفلًا غنائيًا في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، يوم 24 فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي الفجيرة.