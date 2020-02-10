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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حبس «ديلر مخدرات» في المرج 4 أيام على ذمة التحقيق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 5 آلاف قرص مخدر و775 جرامًا من الحشيش بمنطقتي المطرية والمرج وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفادة نجاح قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط ا ش م، 36 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة والسابق اتهامه في القضیة رقم 10496 لسنة 2007م المطریة"مشاجرة وضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته 5000 قرص مخدر، 55 آلف جنيه، هاتف محمول، كتر، وبمواجھته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط ا س، 28 سنة، عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المرج غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسابق اتھامھ في قضیتین آخرھما 25317 لسنة 2016م المرج " مخدرات " حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمیة من الحشیش المخدر وزنت 775 جراما، 1000 جنيه، وبمواجهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهميّن على ذمة التحقيقات.

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