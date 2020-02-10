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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد ولد إسلم يوقع «حياة مثقوبة» بمعرض الدار البيضاء للكتاب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:19 م
حياة مثقوبة
حياة مثقوبة
آلاء حسن
طباعة
يوقع الكاتب أحمد ولد إسلم روايته «حياة مثقوبة» والصادرة مؤخرا عن دار الشروق للنشر، في تمام الخامسة مساء الخميس المقبل، بجناح الشروق A48 بمعرض الدار البيضاء للكتاب.

تتناول الرواية التي تقع في قرابة 150 صفحة من الحجم المتوسط قصة شخص يفقد تدريجيا ذاكراته تحت تأثير مرض «التصلب اللويحي المتعدد»، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى خلل في التحكم بوظائف الجسم ويعرقل مسار التواصل بين المخ والأعضاء، وفق أحداث الرواية.

وخلال 15 فصلا تتقلب الرواية في سياق درامي بين أحداث وأشخاص وأماكن لا يربطها أكثر من كونها بقايا ذكريات تمردت على النسيان، باحثة عن إجابات معلقة لأسئلة الانتقاء العشوائي لما تختار الذاكرة أن تحصن في مخابئها.

وبين الحب والفقد والإيمان والخوف والبهجة واليأس، ترافق القارئ أحداثا تدور كلها حول غرفة في قسم العناية التلطيفية وعلاقات متشابكة الوجوه متشابهة الدوافع، يبحث فيها كل فرد عن من يمنحه قلبا قادرا على تحمل نكبات الحياة المتقلبة.

تزخر أحداث الرواية بالموسيقى العربية والغربية في سياقاتها الفلسفية والنفسية، موظفة تارة للسلوى وأخرى للتعبير، وبين كل فصل وآخر تنحدر ذكريات إلى عتمة المجهول.

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الثقافة

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