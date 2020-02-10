القيادة المركزية الأمريكية: مستمرون في سوريا لقتال داعش

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، إن داعش أيدلوجية سيتم التعامل معها لسنوات قادمة، معربًا عن اعتقاده أنهم لم ينتهوا.وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال لقاء لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات التحالف ستستمر في الضغط عليهم أينما كانوا، مشيرًا إلى أن التحالف في موقف أفضل بدون أبوبكر البغدادي.وأردف: "لا أظن أننا أصبحنا في مكان بلا دماء لكننا سنعمل على التخلص منهم، قتلنا الخليفة، ونحارب عناصرهم، وقفنا فترة بسبب الضربة الموجهة لقاسم سليماني، وعدنا للعمل في سوريا واستمرار الضغط على داعش".