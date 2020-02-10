«مصنعك في بيتك» لتعليم الحرف والصناعات اليدوية

أعلن حزب المصريين الأحرار بقطاع شمال القاهرة عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "المصريين أولي" لتعليم الحرف اليدوية؛ في إطار ربط مهارات الشباب بسوق العمل وتنمية الحرف وإعادة احياء وتعدد المجالات الإنتاجية.وقال رائد مقدم، أمين الحزب بقطاع شمال القاهرة، عضو الهيئة العليا، إن الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل يستهدف تعليم الشباب المهن وتيسير حصولهم علي الدعم والتمويل من الجهات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاسهام في توفير وسائل عرض للمنتجات للتسويق لها في إطار الدور المجتمعي للحزب.وأضاف مقدم، أن التدريب عبارة عن كورس مكثف لمدة خمسة أيام بقيمة مخفضة للغاية ٣٠٠ جنية نظير خامات العمل التى ستخرج بمنتج قابل للبيع لاثبات جدية التعلم، ويتكفل الحزب والمؤسسة فارق التكلفه الأساسية للكورس.أوضح أن مبادرة الحزب تهدف تشحيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة لمساعدة المتدربين علي التسويق والعرض للمنتجات عن طريق معارض اسبوعية مجانية برعاية الحزب، لمساعدة المنتجين وتخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير منتجات مصرية باسعار مخفضة.أشار إلى أن الراغبين في الانضمام أو الالتحاق بالكورس تسجيل بياناتهم في مقر الحزب بشارع الترعة البولاقية بجوار قسم شبرا.