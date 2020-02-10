فرنسا تدين محاولة إيران وضع قمر اصطناعي في المدار

نددت فرنسا، الإثنين، بمحاولة إيران، الأحد، وضع قمر اصطناعي في المدار والتي تذكر بتكنولوجيات "بالستية" مماثلة لتلك المستخدمة لحمل أسلحة نووية، داعية طهران إلى احترام "تعهداتها" الدولية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، انييس فون در مول، إن فرنسا تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ البالستية، وخصوصا الصواريخ العابرة للقارات.وفشلت إيران في وضع قمر اصطناعي جديد للمراقبة العملية في المدار في إطار برنامجها الفضائي الذي تؤكد انه "سلمي".أضافت المتحدثة أن إيران كشفت من جهة أخرى صاروخا بالستيا جديدا قالت: إن مداه يمكن أن يتجاوز 500 كلم.وتابعت "بموجب تعهداتها الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة، وبينها عمليات اطلاق مرتبطة بصواريخ بالستية قادرة على حمل اسلحة نووية".ويدعو القرار المذكور إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ بالستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات اطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ البالستية".وسبق أن حذرت الولايات المتحدة من البرنامج الفضائي الايراني، معتبرة أن قيام طهران في يناير 2019 باطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا شكل "استفزازا" وانتهاكا للقرار 2231.