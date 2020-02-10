مشانق رمزية لترامب وجنود أمريكيين في بغداد

نصب فصيل عراقي شيعي مسلّح، مشانق رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجنود أمريكيين في بغداد، عشية إحياء ذكرى مرور 40 يومًا على مقتل قائدين عسكريين إيراني وعراقي بضربة أمريكية قرب مطار العاصمة.من المقرّر، أن تشهد بغداد الثلاثاء حفلًا تأبينيًا بحضور مسئولين عراقيين لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس اللذين قتلا بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير.كما يُقام حفل تأبيني عام بحضور قيادات في فصائل الحشد الشعبي الذي يضمّ مجموعات موالية لطهران والمندمج في القوات الأمنية العراقية.