بعد الأزمة الصحية.. تساقط شعر فجر السعيد (صورة)

شاركت الإعلامية والكاتبة فجر السعيد صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، خلال الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا وتسببت في سقوط شعرها.وعلقت على الصورة: "قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العملية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجة عكسية للدواء".وأضافت: "والآن الحمد لله بدأ ينبت شوي شوي ولكن لا زال هناك فراغات... رفضت أن أدع من تقوم على تسريح شعري أن تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات أو حتى بودر لتغطية الفراغ.. قناعتي بأن هذه الفراغات ما هي إلا مرحلة من مراحل حياتي لا بد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور وأستمتع بكل تفاصيله".وتعرضت الإعلامية فجر السعيد، لأزمة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بالكويت ونقلت بعدها للسفر للعلاج للخارج، وظلت هناك لشهور وبعدها عادت لمواصلة حياتها وتقديم برنامجها على تليفزيون الكويت.