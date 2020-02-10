«المالية» تكشف تفاصيل زيادة الإيرادات الضريبية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن وصول إجمالي الإيرادات نحو 320.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2019-2020، لتسهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية وحدها بنحو 247.3 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات بما يمثل 77% من الإيرادات مدفوعات بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 1.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.7% لتسجل 78.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.وأوضح التقرير أن كل ما سبق أسهم في ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بـ4.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24% لتحقق 24.1 مليار جنيه مقابل 19.4 مليار جنيه خلال العام السابق.كما ارتفعت الضرائب المحصلة من أرباح الشركات الأخرى بـ8.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.7% لتحقق 30.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.