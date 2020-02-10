البحرين تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف ثكنة عسكرية جزائرية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، التفجير الإرهابي الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري في منطقة "تيمياوين"، ما أسفر عن مقتل جندي، معربة عن تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الجزائري.وأكدت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الإثنين، تضامن المملكة مع الجزائر في جهودها للقضاء على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل استتباب الأمن والسلم على أراضيها، مجددة موقفها الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت، في بيان أمس، مقتل جندي في تفجير سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري بمنطقة "تيمياوين" على الحدود مع مالي، مشيرة إلى أن الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة هو الأول في جنوب الجزائر منذ 2013، وتحديدًا منذ عملية احتجاز الرهائن من قبل مسلحي تنظيم القاعدة في موقع تيقنتورين الغازي.