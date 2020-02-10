الجندي: «لسنا مندوبين عن الله.. الشيخ مش هينفعك» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس لديهم فهم خاطئ عن الشيوخ، معلقًا: «نحن لسنا مندوبين عن الله»، وهناك فارق بين الكلام باسم الله والنقل عن الله.وأضاف الجندي في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنت من ستحاسب على أعمالك وأفعالك "الشيخ مش هينفعك"، مستشهدًا بالآية القرآنية "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه".وتابع أن البعض يستعرض في كيفية صلاته على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، قائلًا: إنه من ضمن الآيات القرآنية التي لا يكمل قراءتها معظم الناس هي "إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا" حيث يتغافل معظم الناس عن معنى "وسلموا تسليما"، مؤكدًا أن التسليم هنا بمعنى الحماية والتأمين ورحمه وسلمه من العيوب والذنوب، فعندما نقول "اللهم صل على النبي" بمعنى أننا يجب أن نستسلم للنبي وننقاد له ونتبعه.واستطرد أن التسليم للنبي يعنى اتباعه "إنما مش هتتبع النبي وجي تقول إنك بتصلي عليه.. الله الغني عن تحية حضرتك"، داعيًا إلى أن تكون أخلاق النبي بداخلنا وخاصة إذا كنا ذاهبين لزيارته.