ميركل تأسف لقرار تخلّي كارينباور عن رئاسة حزبها

عبَّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، عن أسفلها لقرار رئيسة حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" أنجريت كرامب-كارينباور عدم الترشح لمنصب المستشارية وعدم المنافسة مجددًا على رئاسة الحزب.كانت كارنباور، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة الدفاع الألمانية- قد أعلنت بشكل مفاجئ اليوم تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب.وكان حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"- الحاكم في ألمانيا- قد انتخب أنجريت كرامب كارينباور زعيمة جديدة للحزب خلفًا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.