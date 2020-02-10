الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

يسعى مجلس إدارة نادي برئاسة منصور، لإيجاد حل بشأن توفير لسفر بعثة الأول لكرة القدم إلى قطر استعداداً لمواجهة الترجي التونسي بالسوبر المقرر له الجمعة المقبلة.



