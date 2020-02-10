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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر
الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:40 م
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يسعى مجلس إدارة نادي
الزمالك
برئاسة
مرتضى
منصور، لإيجاد حل بشأن توفير
طائرة خاصة
لسفر بعثة
الفريق
الأول لكرة القدم إلى قطر استعداداً لمواجهة الترجي التونسي بالسوبر
الإفريقي
المقرر له
يوم
الجمعة المقبلة.
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