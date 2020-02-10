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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية سمالوط تحتفل بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:38 م
الأنبا بفنوتيوس
الأنبا بفنوتيوس مطران
تريزة شنودة
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استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، ضمن احتفالات تذكار شهداء مصر بليبيا بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية العور سمالوط.

وألقى الأنبا ثاوفيلس كلمة روحية لتأملات في سفر يونان بعنوان «عصيان يونان - طاعة الطبيعة - محبة الله».

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة، القداسات الإلهية على مدار ثلاثة أيام.

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