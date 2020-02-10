إيبارشية سمالوط تحتفل بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، ضمن احتفالات تذكار شهداء مصر بليبيا بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية العور سمالوط.وألقى الأنبا ثاوفيلس كلمة روحية لتأملات في سفر يونان بعنوان «عصيان يونان - طاعة الطبيعة - محبة الله».وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة، القداسات الإلهية على مدار ثلاثة أيام.