«تضامن قنا»: تسليم 4402 بطاقة تكافل وكرامة للمواطنين

أعلن حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، وصول 4402 بطاقة دعم نقدي جديدة "فيزا" خاصة برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم؛ ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.وأشار الباز إلى أن إجمالي عدد من المستفيدين بالمحافظة قد ارتفع إلى 144 ألفا و541 مستفيدا منها 96773 حالة خاصة ببرنامج تكافل، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين ببرنامج كرامة إلى 47768 حالة، لافتا إلى أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها الوزارة، حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.وأوضح أنه تم تسليم بطاقات الدعم النقدي "الفيزا" إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين، لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بكافة مدن المحافظة.