رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تضامن قنا»: تسليم 4402 بطاقة تكافل وكرامة للمواطنين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
قنا: إسلام البكري
طباعة
أعلن حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، وصول 4402 بطاقة دعم نقدي جديدة "فيزا" خاصة برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم؛ ولضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأشار الباز إلى أن إجمالي عدد من المستفيدين بالمحافظة قد ارتفع إلى 144 ألفا و541 مستفيدا منها 96773 حالة خاصة ببرنامج تكافل، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين ببرنامج كرامة إلى 47768 حالة، لافتا إلى أنه يجرى اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها الوزارة، حيث تقوم المديرية بعمل بحث شامل عن الحالات التي ترغب في الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أنه تم تسليم بطاقات الدعم النقدي "الفيزا" إلى الإدارات التابعة للمديرية فور وصولها من أجل تسليمها إلى أصحابها من المستفيدين، لافتا إلى أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بكافة مدن المحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

الصور

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش طرق ترشيد استهلاك المياه

«إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

24 فرقة عالمية ومصرية تشارك بـ«أسوان الدولى» للثقافة

وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية