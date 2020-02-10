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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هداف الزمالك "محمد هيثم" يتوج كأفضل ناشئ فى استفتاء رابطة النقاد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:35 م
هداف الزمالك
هداف الزمالك
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على هامش حفل الإعلان عن نتائج الاستفتاء الخاص برابطة النقاد الرياضيين، الذي أقيم يوم 3 فبراير 2020 بمجمع "زد" الرياضي بالشيخ زايد التابع لشركة أورا للاستثمار العقاري، تم تتويج اللاعب "محمد هيثم"، لاعب نادي الزمالك المصري، بلقب أفضل لاعب ناشئ، لأدائه الرياضي المتميز على مدار العام الماضي.
كان محمد هيثم قد التحق بنادي الزمالك عام 2017، ليحصل الآن على لقب هداف الفريق، وعلى مدار مسيرته الرياضية كلاعب ناشئ التحق بعدد من أكبر أكاديميات كرة القدم في مصر من ضمنها أكاديمية ريال مدريد، وأكاديمية برشلونة. خلال عام 2019، نجح اللاعب في حصد لقب الدوري المصري ضمن فريق تحت 12 عامًا، وهداف الدوري العام، فيما حصل على لقب هداف كأس "زد" برصيد 6 أهداف على مستوى البطولة، ليتوج أفضل لاعب في مصر في الفئة العمرية تحت 12 سنة. كما حصل على لقب هداف بطولة باريس سان جيرمان الدولية وقضى اللاعب فترات معايشات خارجية مع كبرى الفرق الدولية لرفع المستويين الفني والبدني والتأقلم على الأجواء الخارجية، ومنها معايشته فريق باريس سان جيرمان، وموناكو الفرنسيين، وأوترخت الهولندي.
حضر حفل الاستفتاء لفيف من نجوم الرياضة منهم محمد زيدان، حازم إمام، أحمد شوبير، سيف زاهر، محمد فضل، وأحمد حسن، ورئيس المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، حسن خلف الله، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة "أورا ديفلوبرز مصر" للاستثمار العقاري، وأحمد دياب، العضو المنتدب لشركة "زد" للاستثمار الرياضي، كما شهد الحفل تكريم مجموعة كبيرة من نجوم الرياضة والإعلام والرياضيين ورؤساء الاتحادات أصحاب الإنجاز الرياضي على مدار العام الماضي.

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