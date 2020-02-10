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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم الغربية» يشهد لقاء الكونفرانس مع مسئولي حملة 100 مليون صحة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:17 م
المهندس ناصر حسن،
المهندس ناصر حسن،
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبدالغني
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شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاثنين، اللقاء مع مسئولي حملة ١٠٠ مليون صحة، بوزارة الصحة والسكان بقاعة التدريب عن بعد (الفيديوكونفرانس).

وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" وتزامنا مع قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لجميع طلاب المرحلة الابتدائية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية،

بحضور كل من الدكتور إيهاب كمال، منسق عام الحملة بوزارة الصحة، والدكتورة شذى الشال، منسق الحملة بوزارة الصحة، وهالة الباجوري، مدير عام التعليم العام، والدكتور نزيه فوزي عبد الوهاب، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة دينا محمد الفقي، مسئول طلاب ومنسق عام الحملة بالغربية.

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