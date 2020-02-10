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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تعافي صينيين من كورونا الجديد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:17 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك في روسيا آنا بوبوفا، تعافي مواطنين صينيين اثنين يقيمان في روسيا من فيروس "كورونا"، مؤكدة أنهما أصبحا في حالة جيدة، ويستعدان للخروج من المستشفى.

قالت بوبوفا، في تصريح الإثنين، إنه لا يزال هناك أكثر من 20 ألف شخص تحت الإشراف الطبي، بينهم أكثر من 6 آلاف مواطن صيني، مضيفة أنه تم نقل 769 شخصًا إلى المستشفيات منذ نهاية ديسمبر الماضي، ومن بين هؤلاء الأشخاص تم تشخيص 97 حالة إنفلونزا، و121 حالة تعاني من أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات أخرى غير الإنفلونزا.

وأعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك في روسيا، مؤخرًا، العثور على مصابين صينيين اثنين بفيروس "كورونا" ويقيمان في روسيا، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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