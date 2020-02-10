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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كنائس الإسكندرية تدق أجراسها معلنة بدء صوم يونان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:17 م
كنائس الإسكندرية
كنائس الإسكندرية
أحمد عاشور
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دقت اليوم أجراس كنائس الإسكندرية معلنة عن بدء صوم يونان، وبدأت الكاتدرائية المرقسية صلواتها بقداس صوم يونان الذي ترأسه القمص إبرام إميل، وكيل البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية.

وشهدت الكنائس توافد المئات من المصلين على المناطق المتفرقة من الإسكندرية لأداء الثلاث قداسات على مدار الأيام الثلاث، حيث يقيم بعض الكنائس قداسين في اليوم، القداس الأول يبدأ في تمام الساعة الـ12 ظهرًا، والثاني يكون في المساء.

ومن جانبها شددت قوات الأمن من تواجدها المكثف حول الكنائس؛ لتأمين توافد المصلين وسط تواجد أمني مكثف، ويتم التأكد من الهوية الشخصية للوافدين وتفتيش حقائبهم والمرور عبر البوابات الإلكترونية.

فيما صرح مصدر كنسي، أن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وجميع الكنائس الأرثوذكسية تقيم قداسات إلهية وصلوات طوال الأيام الثلاثة وسط حضور شعبى مكثف، حيث تقام الصلوات طلبًا للرحمة من الله،

وأشار إلى أن صوم يونان يعرف أيضا بـ«فصح يونان»، وهو مصطلح كنسي فريد، لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذي يطلق عليه أيضا عيد الفصح، ما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان، على أنها رمز لقصة المسيح، حيث ترى الكنيسة قصة يونان، بها رمزية لقصة المسيح، حيث مكث يونان ثلاثة أيام، في جوف الحوت، بينما مكث المسيح ثلاثة أيام في جوف القبر.

وطبقًا لطقس كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، فإن الصيام لديها هو عندما صام السيد المسيح الـ٤٠ يومًا في التجربة علي الجبل، حيث علم تلاميذه أن يصلوا ويطلبوا ليس من أجل الخبز الكافي لليوم فقط، بل يطلبوا أولًا ملكوت الله وبره
 وبعدها أي شىء آخر، مشددًا على التجرّد، والترّفع وتجنب بعض الأخطار، التي كانت تترافق مع الأصوام، مثل خطر التمسك بالشكليات والكبرياء، أي الصوم "لكي نظهر للناس صائمين".

يذكر أن الإثنين صوم يونان وهو صوم يمتد لثلاثة أيام، يسبق الصوم الكبير بـ14 يومًا، حيث يسبق الصوم الكبير ومدته 55 يومًا عيد القيامة المجيد المقرر يوم 19 أبريل المقبل. يذكر أن الكنيسة تحتفل بصوم يونان لمدة 3 أيام فى مثل هذا الوقت من كل عام، تذكارا لقصة يونان النبى الذى ابتلعه الحوت وظل داخله 3 أيام حتى لفظة الحوت على الشاطئ حيًا.

والجدير بالذكر أن يوم يونان جاء مبكرا عن العام الماضى على اعتبار أن هذه السنة كبيسة وينتهى يوم الأربعاء ليكون فصح يونان يوم الخميس، على أن يكون عيد القيامة المجيد الأحد الموافق 19 أبريل المقبل.

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