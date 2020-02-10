محمد صقر مديرًا لتطوير المحتوى بقناة المحور

تولى الكاتب الصحفي، محمد صقر، إدارة الرقابة وتطوير المحتوى، وذلك استكمالا لمسيرة بدأتها إدارة القناة لتقديم محتوى إخباري وبرامجي، يليق بالمشاهد المصري، ويضيف إلى شاشة "المحور".ومن المنتظر أن تقدم القناة خلال الفترة القادمة، خدمة إعلامية، تتضمن تطورًا على مستوى المحتوى والصورة معًا، وفق ضوابط ومعايير تتميز بها قناة المحور.يذكر أن محمد صقر، تولى رئاسة تحرير عدد من برامج التوك شو، والصحف والمواقع الإلكترونية، كما سبق له العمل بقناة المحور لعدة سنوات، ثم انتقل لقناة ten، ومنها لشبكة قنوات dmc.