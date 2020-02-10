أمن الجيزة يفحص بلاغًا بمقتل شاب فى «سنترال» بفيصل

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بوقوع جريمة قتل داخل سنترال بمنطقة فيصل، وتجري التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.كانت غرفة النجدة، قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وانتقلت قوات الأمن برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور لفحص البلاغ والكشف عن ملابسات الواقعة.وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مسرح الواقعة لإجراء التحريات اللازمة وفحص البلاغ.