استمرار تلقى طلبات الترشح لعضوية الإدارة والعمومية بأخبار اليوم

استمرت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بمؤسسة أخبار اليوم، برئاسة محمد الهوارى، بتلقي أوراق المرشحين لليوم الثاني على التوالي، حيث تقدم اليوم 8 مرشحين اليوم على مختلف المقاعد، بخلاف تقدم 12 أمس.وكانت المؤسسات الصحفية القومية، بدأت أمس الأحد، فى تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ويرأس المستشار عادل بريك– عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمنى لمراحلها المختلفة.