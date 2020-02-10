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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طارق الإبياري يكشف تفاصيل دوره في «فالنتينو»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:29 م
طارق الإبياري
طارق الإبياري
محمد مجدي
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قال الفنان طارق الإبياري، إنه سعيد بتجربة مسلسله الجديد "فالنتينو" مع الفنان القدير عادل إمام، والذي انتهى من تصويره منذ أسابيع قليلة، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

وأضاف طارق، لـ"الدستور"، أنه يجسد شخصية أحد أبناء الزعيم، والذي يقع في العديد من المشاكل التي يقوم بحلها والده خلال الأحداث، مشيرًا إلى أن الزعيم قد أثنى على دوره عقب انتهاء تصويره.

وتابع: "الزعيم قال لي نصًا، دورك حلو أوي يا طارق"، مؤكدا أنه من الأعمال المحببه لقلبه، وينتظر عرضه بشكل كبير.

المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى نور عبد المجيد متزوج من امرأة "نكدية" تجسدها دلال عبد العزيز، ويعاني من الصراع معها طول الوقت ما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور وتجسدها داليا البحيري بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.

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