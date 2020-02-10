وزير الأوقاف: اختبارات إيفاد الأئمة أصعب من الدكتوراه

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاختبارات التي تعقدها الوزارة لإيفاد الأئمة للخارج، أصعب من امتحانات الدكتوراه التي تعقد ببعض الجامعات المصرية.وأضاف، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج التجديد، الذي عقد ظهر اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، أن الوزارة تعد هي الجهة الأولى في العالم التي أجرت قياسًا لمستوى تجديد الخطاب الديني لدى الأئمة، مشيرًا إلى أن الدورات التي تعقد كل فترة هدفها رفع مستوى الأئمة.ولفت وزير الأوقاف، إلى أن خريجي اليوم من البرنامج الأول للتجديد، ألموا إلماما جيدًا بقضايا التجديد، موجهًا حديثه للخريجين قائلًا: "تخرجكم ليس نهاية المطاف، إنما هو بداية الطريق".