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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:27 م
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
هدى الأمير
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شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم، ندوة تعريفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل، في ضوء توجيهات مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى الإدارات والمديريات بتوعية الموظفين بكل المصالح الحكومية بمنظومة التأمين الصحي.

واستعرض القائمون على الندوة مميزات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتعريف بالخدمات الطبية المختلفة التي سيتلقاها المنتفعون، وتمت الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة لتعريف المواطنين بما لهم وما عليهم.

جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم ندوات توعوية للموظفين فى القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك فى إطار الاستعداد لتنفيذ التشغيل التجريبى لمنظومة بالأقصر الشهر المقبل.

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