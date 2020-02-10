التعليم: قضية فصل معلم تحرش بـ120 طالبة تعود لعام 2013

كشفت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن حقيقة ما تم تداوله في الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن فصل معلم بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي، حيث نوّه تعليم الإسكندرية بأن أحداث القضية تعود لعام 2013 وأن المدرس (م.ع.) كان مدرسًا للرياضيات بإدارة الجمرك، وحُكِم عليه في القضية رقم ( 1078 117 ج اللبان ) بالسجن المؤبد في جلسة 22 -1 - 2015 وتم رفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم 18 بتاريخ 14- 5 -2017.وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن ما حدث يمثل خَرقًـا صارخًـا لقانون الطفل، ويتم التصدي لردع مثل هذه التصرفات المنافية للأديان والأعراف والعادات والتقاليد التي يتسم بها مجتمعنا المصري مؤكدًا على أن المعلم له دور تربوي تجاه أي تلميذة في جميع محاريب العلم ومنشآتنا التعليمية بجميع مراحل التعليم، ويقع على عاتقه أن يغرس ويعزز فيهن الفضيلة والحياء والوقار فهُنَّ أمهات المستقبل اللائي يرتكز عليهن المجتمع.و في سياق متصل، أشار الديب إلى أن هذه الحالة حالة فردية لا تمثل معلمينا وأن معلمي الإسكندرية يتمتعون بالاحترام والأخلاق والثقة المتبادلة بينهم وبين طلابهم وأولياء الأمور ويعاملون الطلاب معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، وهذا المعلم لا يمثل إلا نفسه.